Sachsens Landeshauptstadt Dresden will in diesem Jahr 20 neue Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept angehen. Das sagte Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain am Mittwoch in Dresden. Sie gehören zu einem ganzen Maßnahmenbündel, das die Stadt 2017 veröffentlicht hat. Darin sind 450 Projekte geplant, von denen bislang 60 umgesetzt sind. Das sind nicht einmal ein Fünftel. Mit dem Radverkehrskonzept versucht die Stadt Desden, für eine zunehmende Zahl an Radfahrern neue und vor allem sichere Radwege zu schaffen. Allerdings sei das mit dem derzeitigen Personal nicht zu stemmen, räumte Schmidt-Lamontain ein: