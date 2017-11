"Wir werden über die Fakten reden: Wie hat das Lehrermaßnahmenpaket gewirkt, wo vielleicht nicht. Wieviel verdient ein Lehrer wirklich im Vergleich als Angestellter und Beamter? Was kostet die Bürger eine Verbeamtung unserer Lehrer in der Zukunft - und was kostet die Altersabsicherung die nächste Generation? Gibt es vielleicht Alternativen, wie zum Beispiel ein eigenständiger sächsischer Tarifvertrag? Gleichzeitig erwarten wir von Herrn Haubitz, dass die Schulverwaltung lösungs- und dienstleistungsorientiert arbeitet." Frank Kupfer | CDU-Fraktionsvorsitzender Bildrechte: dpa

"Endlich gibt es wieder fachliche Impulse aus dem Kultusministerium! Wir begrüßen die Vorschläge. Kultusminister Haubitz hat viele unserer seit langem vorgebrachten Ideen aufgegriffen. Und neue dazu gebracht. An einem Punkt sind wir klar auseinander: bei der Verbeamtung. Wir fordern seit langem - auch mit Blick auf die vielen älteren Lehrkräfte - einen sächsischen Tarifvertrag. Aber in vielen anderen Punkten stimmen wir überein." Sabine Friedel | bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Bildrechte: SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag/Julian Hoffmann

"Mehr als drei Viertel der Lehrer*innen an den öffentlichen Schulen Sachsens würden von einer Verbeamtung nicht profitieren. Gerade Lehrkräfte an den Schultypen mit dem größten Personalmangel würden in die Röhre gucken. Nach vielen schlechten Erfahrungen der Vergangenheit ist es für das Klima in den Lehrerkollegien besonders wichtig, dass nicht schon wieder leere Versprechen gemacht werden." Cornelia Falken | bildungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke Bildrechte: MDR/Diana Köhler

"Die Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern ist eine Möglichkeit, die wir angesichts der dramatischen Situation nicht ausschließen sollten. Unverzichtbar wäre in diesem Zusammenhang ein Nachteilsausgleich für eine noch zu definierende Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern, die nicht mehr verbeamtet werden können. Zu prüfen wären die Altersgrenze und gegebenenfalls eine Änderung des Sächsischen Beamtengesetzes." Petra Zais | bildungspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Jedes Mittel muss ausgeschöpft werden, den desaströsen Personalnotstand an Sachsens Schulen zu beenden. Dazu gehört neben einer Gehaltsanpassung für Grundschullehrer und der vollständigen Entfristung der Arbeitsverträge auch die Verbeamtung, wenn keine anderen Maßnahmen helfen." André Wendt | AfD-Fraktionsmitglied Bildrechte: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

"Die Pläne des Kultusministers zur Aufwertung des Lehrerberufs sind ein mutiger Schritt in die richtige Richtung. Die Untrennbarkeit von Verbeamtung und wertschätzenden Maßnahmen für die verdienstvolle Lehrergeneration ist der richtige Ansatz zur Aufwertung des Lehrerberufs in Sachsen. Staatsminister Frank Haubitz signalisierte dem SLV bereits seine Unterstützung für Höhergruppierungsperspektiven in allen Schularten. Mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen im Jahr 2018 sollte sich gerade bei dieser Forderung als auch bei der verbesserten Eingruppierung der Grundschullehrer endlich etwas bewegen." Jens Weichelt | Landesvorsitzender Sächsischer Lehrerverband Bildrechte: Sächsischer Lehrerverband

Quelle: MDR/sth/dpa