Die Sachsen sind beim Bildungsniveau deutschlandweit auf Platz zwei. Laut einer Auswertung der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, die am Mittwoch in Berlin vorgelegt wurde, hatten im vergangenen Jahr 94,9 Prozent der 25- bis 64-Jährigen einen Schul- oder Hochschulabschluss oder eine Berufsausbildung. Im Bundesvergleich lag der Freistaat damit hinter Thüringen an der Spitze.