Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Montagvormittag Vertretern der polnischen Partnerregion Niederschlesien die Schlüssel für ein Verbindungsbüro in Dresden übergeben. Es soll den Austausch in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Tourismus unterstützen, aber auch regionale Produkte anbieten. Die Eröffnung der Einrichtung im Regierungsviertel ist für den Herbst geplant.



Sachsen unterhält bereits seit 2012 ein Verbindungsbüro in Breslau, um Menschen und Institutionen aus beiden Regionen miteinander zu vernetzen. Die Partnerschaft zwischen dem Freistaat und der Woiwodschaft Niederschlesien besteht seit 21 Jahren.