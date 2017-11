Volkswagen Sachsen ist als einer der innovativsten Standorte im Konzern bekannt. Wie im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung bekannt wurde, gibt es wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb Überlegungen, die gesamte Konzern-Produktion von Elektro-Autos in Sachsen zu konzentrieren.

Sollte der Aufsichtsrat diese Pläne beschließen, so wäre das ein großer Schritt für die Zukunft des Standortes und des Konzerns. Denn wie Automobil-Experten in aller Welt immer wieder fordern, liegt die Zukunft der Automobilindustrie auf Dauer nicht bei den Verbrennungsmotoren, sondern – auch mit Blick nach China – bei alternativen Antrieben. Damit wäre Volkswagen Sachsen mit der Konzentration auf E-Autos für die kommenden 20 bis 30 Jahre bestens aufgestellt. In Dresden läuft seit April dieses Jahres der E-Golf vom Band. Bildrechte: MDR/Steffen Hengst

Stromtankstelle vor der Gläsernen VW-Manufaktur in Dresden Bildrechte: MDR/Steffen Hengst Eine Stellungnahme zu möglichen Aufsichtsratsplänen war aus Zwickau vor der Sitzung des Gremiums nicht zu erhalten. Der Volkswagen-Konzern hatte aber in den vergangenen Monaten selbst immer wieder betont, sich intensiv auf die neue automobile Zeit vorzubereiten. So sollen u.a. die Investitionen für die Elektromobilität bis 2030 auf mehr als 20 Milliarden Euro verdoppelt werden. Bis 2025 sollen die Konzernmarken 50 rein batteriebetriebene und 30 Hybrid-Fahrzeuge auf den Markt bringen. Insgesamt gibt es nach eigenen Angaben Planungen, dass in den nächsten Jahren mehr als eine Millionen E-Autos gefertigt werden – vielleicht exklusiv bei Volkswagen Sachsen.

Damit erhielte der Standort ein Alleinstellungsmerkmal im Konzern. Um dieses Ziel zu realisieren, sind Investitionen in Milliardenhöhe notwendig, die in den Freistaat fließen würden. Zugleich erhielten auch die Beschäftigten neue interessante Aufgaben, für die sie vorbereitet und qualifiziert werden.

Mitarbeiter bewältigen Umstellung auf neue Modelle gut

Bisher haben die Mitarbeiter sowohl im Chemnitzer Motorenwerk, in der Fahrzeugproduktion Zwickau und in der Gläsernen Manufaktur in Dresden derartige Anforderungen u.a. beim Anlauf neuer Fahrzeug- und Antriebsmodelle bestens bewältigt, so dass auch eine mögliche schrittweise Verlagerung der Passat- und Golfproduktion mit Verbrennungsmotoren in andere VW-Werke in den kommenden Jahren sicher gestellt werden könnte.

Im VW-Werk in Zwickau wird Ende 2019 mit der Produktion eines neuen Elektrofahrzeugs begonnen. Bildrechte: dpa Außerdem wurden vom Konzern selbst innerhalb des Zukunftspaktes 2020 die Weichen für Volkswagen Sachsen bereits in die Richtung auf alternative Antriebe gestellt. So teilte Wolfsburg Anfang 2017 mit, dass das Fahrzeugwerk Zwickau exklusiv eines der ersten völlig neuen Elektro-Fahrzeuge bauen soll. Ende 2019 werde mit der Produktion in großem Stil begonnen. Die Gläserne Manufaktur in Dresden wird als Schaufenster der Elektromobilität ausgebaut. Im April 2017 startete hier die Fertigung des E-Golf1 und im VW-Motorenwerk Chemnitz laufen alternative Erdgas-Antriebe vom Band.

Derzeit ist Volkswagen Sachsen an allen Standorten gut ausgelastet. Insgesamt wird in diesem Jahr in Zwickau eine Produktion von mehr als 280.000 Autos angepeilt. Derzeit arbeiten bei Volkswagen Sachsen 7.800 Beschäftigte in Zwickau, 1.650 in Chemnitz, 500 für die Gläserne Manufaktur und 100 im Volkswagen Bildungsinstitut.