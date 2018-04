Sachsens Kommunen haben im vorigen Jahr 11,7 Milliarden Euro eingenommen. Die Ausgaben lagen bei 11,5 Milliarden Euro. Sachsens Finanzminister Matthias Haß (CDU) sieht die Kommunen damit finanziell gut gerüstet. "Wir befinden uns in einem funktionierenden System", sagte er und kann beim kommunalen Finanzausgleich keinen Änderungsbedarf erkennen. "In der Gesamtheit läuft es." Allerdings schränkte Haß ein, dass das Plus nicht bedeute, dass es im Einzelfall keine Probleme gebe. Es bestehe eine Diskrepanz zwischen der Stimmung vor Ort und den Zahlen.

Scharfe Kritik an Statistik und Sparerei

Die Kommunen sehen keinen Grund, sich auf die Schultern klopfen. Der Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG), Mischa Woitscheck, sagte: "Die Statistiken werden so lange bereinigt und die Vergleichszeiträume variiert, bis das Ergebnis aus Sicht des Finanzministeriums zu passen scheint. Aber für die Gemeinderäte und Bürgermeister, für die Bürgerinnen und Bürger, sind das ganz schlechte Signale." Der Verband geht davon aus, dass 30 bis 40 Prozent aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden ihren Finanzhaushalt mit einem Minus abgeschlossen haben. "In vielen Städten und Gemeinden können die Erträge nicht mehr mit den Aufwendungen Schritt halten", sagte Woitscheck.

Nach Meinung des Städte- und Gemeindetages nehmen im Vergleich zu allen neuen Bundesländern die sächsischen Kommunen die meisten öffentlichen Aufgaben wahr. Weiterer Kostentreiber für die Kommunen sei die Kreisumlage, bei der kreisangehörige Kommunen mehr als ein Drittel ihrer Steuereinnahmen gleich an die Landkreise abgeben müssten. Aber auch Personalkosten der Verwaltungen und Betriebskosten für Kindergärten würden Jahr um Jahr steigen. Neue Gesetzesvorgaben des Bundes, wie etwa das Bundesteilhabegesetz belasten Kommunen zusätzlich.

Bundesweit Entspannung für Kommunen

Sachsens Finanzminister Matthias Haß sieht die Kommunen im Land gut gerüstet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bundesweit betrachtet haben die Kommunen gut gewirtschaftet. Von einem Rekordüberschuss in Höhe von 10,7 Milliarden Euro spricht das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Demnach verbesserte sich die kommunale Finanzlage 2017 weiter. Seit 2012 ist der Saldo aus Einnahmen und Ausgaben stets positiv gewesen. Dazu hätten vor allem höhere Steuereinnahmen um 6,9 Prozent auf 95,9 Milliarden Euro beigetragen. Die Ausgaben (247,7 Milliarden Euro) stiegen mit 2,5 Prozent deutlich geringer als die Einnahmen. Als Gründe führen die Statistiker an: geringere Zinszahlungen und weniger Ausgaben für Sozialleistungen.

Wegen Flüchtlingszuzug: Städtetag sieht Bund weiter in der Pflicht

Bei den Einnahmen half der seit 2017 geltende höhere Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der soll die Kommunen bei den Integrationskosten für Flüchtlinge und Asylbewerber entlasten. Ebenfalls positiv für Kommunen war die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende. "Die Sozialausgaben bleiben - auch durch den Flüchtlingszuzug - auf einem hohen Niveau. Deshalb muss der Bund seine bisherige Unterstützung für die Kommunen ohne Wenn und Aber fortsetzen", verlangte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy.

Was ist eigentlich der kommunale Finanzausgleich? Der sichert den Kommunen in Deutschland die Selbstverwaltung und dass sie die Aufgaben erfüllen können, die sie von Land und Bund aufgetragen bekommen.

Grundlage dafür sind mehrere Passagen im Grundgesetz und Landesgesetze.

Die regeln einerseits des Umverteilen der Steuergelder zwischen Bund und Ländern, aber auch zwischen Land und Kommunen. Außerdem haben die Länder auch den Ausgleich zwischen schwächeren und finanzstärkeren Kommunen festgelegt.

Die Länder bestimmen, wie hoch der Prozent-Anteil ist, der umverteilt wird.

Wieviel Geld genau eine Kommune bekommt, wird recht kompliziert berechnet und richtet sich auch nach der Einwohnerzahl, der Steuerkraft und wieviel Geld fürs Erfüllen der kommunalen Aufgaben nötig ist.

