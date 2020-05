In Dresden haben Unbekannte eine Sandsteinmauer vor dem Sächsischen Landtag gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 50 Meter lange Schriftzug am Donnerstagmorgen entdeckt. Der Inhalt des Textes in englischer Sprache richte sich unter anderem gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik. Die Kriminalpolizei ermittelt demnach wegen Sachbeschädigung, die Höhe des Sachschadens sei noch unklar. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.