Am Montag wird in Sachsen in fast allen Kirchgemeinden der St. Martinstag bei zahlreichen Gottesdiensten und Andachten gefeiert. Im Anschluss daran finden vielerorts Lampionumzüge und Martinsfeuer statt. Viele Feiern werden gemeinsam von evangelischen und katholischen Christen gestaltet, teilte das Evangelisch-Lutherische Landeskirchenamt Sachsen mit.

Mit den Martinsfeiern wird an die historische Gestalt des Martins erinnert. Der Mann aus dem heutigen Ungarn war im 4. Jahrhundert römischer Offizier. In Frankreich in Amiens soll er um 338 einen Bettler getroffen haben, der in der Kälte zitterte und kaum mehr als Lumpen getragen haben soll. Der Legende nach soll Martin seinen Mantel zerschnitten und dem Mann geschenkt haben. In der Nacht darauf ist ihm Christus erschienen. Martin ließ sich daraufhin taufen und verließ den Militärdienst. Er trat in die Dienste eines Bischofs, wo er sich als Exorzist betätigte und später als Einsiedler lebte.



Nach dem Tod des Bischofs wünschten sich die Gläubigen den bescheidenen und beliebten Martin als Nachfolger. Der jedoch versteckte sich im Gänsestall. Das Geschnatter der Federtiere verriet ihn. Angeblich wurde er gegen seinen Willen nach Tours gebracht und zum neuen Bischof gewählt. Bischof Martin starb am 11.11. Sein Einsatz für Nächstenliebe und Barmherzigkeit wird bis heute mit Martinsumzügen und Martinssingen gewürdigt. St. Martin gilt auch als Schutzpatron der Armen.