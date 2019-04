Knapp drei Jahre nach Bekanntwerden eines Falls von sexuellem Missbrauch hat die Dresdner Parkeisenbahn ein Schutzkonzept für Kinder und Jugendliche vorgelegt. Das Papier sieht unter anderem vor, dass Mitarbeiter besser geschult und überprüft werden. So müssen die Betreuer ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen und sich verpflichten, regelmäßig an Schulungen teilzunehmen, wie der Sprecher der Schlösserverwaltung Sachsen, Uli Kretschmar, MDR SACHSEN sagte. Handlungsleitfäden sollen es Mitarbeitern zudem erleichtern, im Verdachtsfall schnell zu handeln. Das Schutzkonzept sieht außerdem einen Kinder- und Jugendrat vor. Auch zwei Sozialarbeiter der AWO werden künftig die Abläufe begleiten.

Teile des Konzepts seien bereits in die tägliche Arbeit eingeflossen, sagte Kretschmar. So gibt es seit April 2017 ein transparentes Beschwerdemanagement, das sich schon bewährt habe. Im August 2017 hatte ein Assistent eine jugendliche Parkeisenbahnerin über Soziale Medien aufgefordert, ihm Nacktfotos von sich zu schicken. Das Mädchen habe seinen Eltern davon berichtet, die den Vorfall an die sogenannte Steuergruppe der Parkeisenbahn meldeten. Auf deren Vorschlag hin sei der mutmaßliche Täter sofort vom Dienst suspendiert worden, alle Eltern seien von der Parkeisenbahnern umgehend per Mail informiert worden.