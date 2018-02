Schwerer Unfall nach Verfolgungsjagd Polizei jagt Ladendieb durch Dresden

Ein tschechischer Autofahrer hat sich in Dresdener Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Es begann mit einem Laden-Diebstahl in der Altmarktgalerie und endete mit einem Totalschaden in der Nähe des Zoos.