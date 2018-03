Der Dresdner Alberthafen hat ohne Winterpause Schwerlasttransporte abgefertigt. Am Donnerstag ging nach Angaben einer Hafensprecherin die letzte von zehn Siemens-Turbinen auf die Reise zum Hamburger Überseehafen. Dort wird das 103 Tonnen schwere Aggregat für den Export verschifft. Insgesamt wurden den Angaben zufolge in Dresden insgesamt 3.550 Tonnen Fracht verladen, darunter 15 Trafos, sechs Kühler, ein Wagenkasten und zwei Boote. Zwölf Binnenschiffe beziehungsweise Schubverbände waren im Einsatz. Heiko Loroff, Geschäftsführer der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe, sagte, solche großen, schweren und sperrigen Güter könnten fast nur mit dem Binnenschiff transportiert werden. Die Elbe als leistungfähige Wasserstraße sei unverzichtbar für die Industrie in Sachsen und Tschechien.

Laut Hafenchef Loroff sind Binnenschiffe auf der Oberelbe für sperrige und schwere Frachten unerlässlich. Bildrechte: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe