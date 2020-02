Der Dresdner Semperopernball-Verein macht die umstrittene Verleihung seines St.-Georgs-Ordens an Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi rückgängig. Ein Sprecher der beauftragten PR-Agentur sagte, die Auszeichnung im Bereich Politik und Kultur werde al-Sisi wieder aberkannt. Das habe Ballchef Hans-Joachim Frey am Dienstagabend nach einem Treffen mit Rocksänger Peter Maffay am Dienstag entschieden.

Maffay wollte nur beim Opernball auftreten, wenn al-Sisi der Preis aberkannt wird. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Maffay, der für den Mitternachts-Act beim Ball gebucht ist, hat auf die Aberkennung bestanden. Das hatte zuerst die "Sächsische Zeitung" unter Berufung auf Maffay berichtet. Angaben dazu, wie die Aberkennung des Ordens erfolgen soll, machte der Semperopernball-Verein indes nicht. Die Ehrung von al-Sisi, der nach einem Militärputsch an die Macht kam und hart gegen Kritiker und Oppositionelle vorgeht, vor gut einer Woche in Kairo hatte Unverständnis und Protest ausgelöst. Ballchef Frey wurde für seine Entscheidung kritisiert.



Der MDR, der den Semperopernball am Freitag überträgt, hatte die Preisverleihung an al-Sisi ebenfalls kritisiert.

Aus der Laudatio an Abdel Fattah al-Sisi "Mit Abdel Fatah El-Sisi ehren wir eine Persönlichkeit und einen Staatsmann, der als Präsident der Afrikanischen Union und ägyptischer Staatspräsident Hoffnungsträger und Mutmacher eines ganzen Kontinents ist. In herausragender Weise zeigt sich Abdel Fatah El-Sisi als Brückenbauer und Friedenstifter in der von schweren Krisen gekennzeichneten nordafrikanischen Region, sucht den Dialog mit allen Parteien und ist für die Menschen und ihre Hoffnungen ein Anker."

Die als Moderatorin engagierte "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers sagte ab, wie auch die für sie eingesprungene "Brisant"-Moderatorin Mareile Höppner. Schlagersänger Roland Kaiser distanzierte sich, entschied sich nach der Entschuldigung von Frey aber doch, durch den Abend zu führen. Wer nun an der Seite Kaisers moderieren wird, das will der Verein erst am Freitag bekanntgeben.



Nach Absagen von Preisträger und SAP-Gründer Dietmar Hopp und Fußballmanager Uli Hoeneß als Laudatoren hatte der Ballverein erklärt, dass es keine weiteren Ehrungen geben und komplett auf die Ordensverleihung verzichtet werde. Ursprünglich war ein weiterer Orden als "Sachsen-Preis" für den Chemnitzer Unternehmer Hans Jürgen Naumann vorgesehen. Naumann war vor einigen Jahren durch abfällige Bemerkungen über Afroamerikaner in einem Zeitungsinterview aufgefallen, hatte seine Äußerungen später als missverständlich relativiert.