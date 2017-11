Mehrere Weihnachtsmärkte in Dresden werden in diesem Jahr mit Betonsperren ausgerüstet. Die sollen vor Terroranschlägen mit schweren Fahrzeugen schützen. Auf der Hauptstraße und auf dem Neumarkt soll es sogenannte "Nizza-Sperren" geben, hieß es von Bauamtsleiter Reinhard Koettnitz. Und sie sind von Anfang an bei den Striezelmarktzugängen vorgesehen.

Größere Barrieren als im Vorjahr

In den letzten Tagen des Striezelmarktes wurden vergangenes Jahr Betonsperren aufgestellt - als Konsequenz nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch "Die Polizei hat uns das so empfohlen", erklärt Koettnitz. Im vergangenen Jahr hatte man nur einzelne Steine postiert. Aufgrund von Untersuchungen empfehlen jetzt Sicherheitsexperten, die Verbindung von mehreren Steinen, um so eine Barriere zu schaffen. "Wir haben uns entschlossen, mindestens drei der Betonelemente zusammenzubringen", so der Amtschef für Straßen- und Tiefbau. Dazwischen lasse man Lücken, sodass die Leute zur Straßenbahn kommen und die Wilsdruffer Straße queren können.

Neben der Polizei mit ihrer mobilen Polizeiwache, dem Deutschen Roten Kreuz und einem privatem Sicherheitsdienst, wird auch das Ordnungsamt der Stadt auf dem Striezelmarkt im Einsatz sein. Für den Fall, dass für die Sicherheitskräfte und die Marktaufsicht die Kommunikation mittels Festnetz und Mobilfunk nicht mehr zur Verfügung steht, wird ein eigens WLAN-Netz eingerichtet. "Das offene WLAN der Veranstaltung dient hauptsächlich der Sicherheit, ist aber auch als Service für die Marktbesucher gedacht und kann von diesen genutzt werden", sagt Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung.

Nizza-Sperren Diese mächtigen Poller sollen Attentate mit schweren Fahrzeugen verhindern. Im französischen Nizza waren nach einem Lkw-Anschlag am 14. Juli 2016 mehr als 80 Tote und mehrere Hundert Verletzte zu beklagen. Der Laster konnte ungebremst auf eine von Menschen bevölkerte Strandpromenade fahren. In Berlin fuhr im vergangenen Jahr ein Terrorist in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und tötete dadurch zwölf Menschen.

Am 29. November um 16 Uhr öffnet der 583. Dresdner Striezelmarkt seine Tore. Mehr als 200 Marktstände und Fahrgeschäfte stehen dann für den weihnachtlichen Trubel bereit. Auch wurde ein umfangreiches Programm mit rund 1.900 Mitwirkenden auf die Beine gestellt. Ein Höhepunkt ist das Stollenfest am 9. Dezember, wenn ein tonnenschwerer Riesenstriezel angeschnitten wird. Am 15. Dezember können Besucher beim Schnitzen von Eisskulpturen zuschauen. Der Weihnachtsmarkt hat täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Heiligabend schließt er um 14 Uhr. Der 583. Dresdner Striezelmarkt startet am 29. November um 16 Uhr und geht bis zum 24. Dezember, 14 Uhr. Bildrechte: Stadt Dresden

Quelle: MDR/PM/ma