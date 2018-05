Wie sicher ist unser Dresden? Dieser Frage ging am Dienstagabend eine Gesprächsrunde in der Volkshochschule auf den Grund. Allerdings hielt sich das Interesse in Grenzen. Gerade einmal drei Frauen und ein Mann hatten sich eingefunden, um mit Dresdens Polizeisprecher Thomas Geithner und dem Grünen-Landtagsabgeordneten Valentin Lippmann zu diskutieren. Ordnungsamtsleiter Ralf Lübs fehlte krankheitsbedingt.

Im Vordergrund der Diskussion stand zunächst die Frage, warum gefühlte Sicherheit und tatsächliche Sicherheit so häufig auseinanderfallen. Thomas Geithner sagte dazu: "Obwohl Dresden die fünftsicherste Stadt in Deutschland ist, sind es immer die spektakulären Einzelfälle, die in Erinnerung bleiben."

Gerichtsverfahren finden zu spät statt

Eine Frau mit Erfahrungen als Schöffin bei Gericht, bestätigte diese Einschätzung. Sie sagte: "Vor etwa vier Wochen hat jemand einer Oma am Wasaplatz die Tasche entrissen. Der Täter schmiss sie um, so dass sie sich das Becken gebrochen hat. Wenn ich daran denke, stehen mir die Haare zu Berge. Ich fühle mich nicht sicher." Sie beklagte, dass häufig die Bestrafung nicht auf dem Fuße folge: "Wenn ein Gerichtsverfahren erst in einem Jahr ist, interessiert das keinen mehr. Es müsste deutlich schneller gehen."

Für Valentin Lippmann ist dieser Ärger nachvollziehbar. "Die Gerichte sind überlastet. Außerdem fehlen Staatsanwälte. Manche Verfahren wie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz werden daher bei geringer Schuld eingestellt."

In kleiner Runde stellten sich der Dresdner Polizeisprecher Thomas Geithner und der Grünen-Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann den Fragen der Bürger. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Gesellschaftliche Probleme - ein Fall für die Polizei?

Für Thomas Geithner sind im Bereich der Drogenkriminalität nicht nur Justiz und Polizei gefragt. "Wir können an Brennpunkten wie dem Wiener Platz in Dresden zwar einen Einsatz nach dem anderen durchführen. Das grundlegende gesellschaftliche Problem werden wir dadurch aber nicht lösen." Die entsprechenden Leute würden lediglich verdrängt werden, so Geithner.

Vor dem Hintergrund der vielen Einsätze in den vergangenen Jahren, die sich durch Fußballspiele und Demonstrationen erhöht haben, stellte der Polizeisprecher die Frage nach den Grenzen der Belastbarkeit der Polizei. "Jeder hat persönliche Erwartungen an die Polizei. Wir sollen mehr Streifen losschicken, Verkehrserziehung anbieten und die Leute beraten, wenn sie sich eine Alarmanlage einbauen. Die Kapazitäten sind jedoch begrenzt."

Härtere Strafen im Straßenverkehr gefordert

Angeregt diskutiert wurde auch beim Stichwort Straßenverkehr. Alle Besucher schilderten lebhaft ihre Erlebnisse mit Rasern, drängelnden und falsch abbiegenden Fahrzeugen und solchen, die bei Rot über die Ampel fahren. Sie waren sich einig, dass die Vergehen härter bestraft werden sollten. Hohe Geldstrafen wie in der Schweiz oder den Entzug des Autos hielten sie für richtig. Außerdem plädierten sie für ein Tempolimit auf Autobahnen.

Die Lebhaftigkeit der Diskussion erweckte den Eindruck, dass das Gefährlichste an Dresden der Straßenverkehr sei. Als Grüner nahm Valentin Lippmann diesen Ball gerne auf. "Es ist spannend, dass wir darüber reden, weil die wenigsten beim Thema Sicherheit zuerst an den Verkehr denken. Mehr Kontrollen wären nötig. Bisher fehlt dafür aber das Personal bei der Verkehrspolizei."

Quelle: MDR/sth