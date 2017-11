Siemens will das Industrieturbinenwerk in Görlitz und das Kompressorenwerk Leipzig schließen. Das teilte das Technologie-Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Den Angaben zufolge arbeiten an beiden sächsischen Standorten derzeit rund 920 Beschäftigte. IG Metall und Betriebsräte dagegen sprechen sogar von 960 Arbeitsplätzen allein in Görlitz und 270 weiteren in Leipzig, die auf dem Spiel stehen. Der Grund: Die Konzernangaben beziehen sich auf Vollzeitstellen. In Wirklichkeit arbeiten jedoch viele Beschäftigte verkürzt oder in Teilzeit. Diese würden offenbar zusammengerechnet, damit das gesamte Ausmaß der geplanten Kürzungen nicht so offensichtlich sei, mutmaßt die Gewerkschaft.

Dulig und Tillich entsetzt

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig reagierte empört auf die Mitteilung und sieht jetzt den Aufsichtsrat in der Verantwortung, die Entscheidung kritisch zu überprüfen und dabei die ausgestreckten Hände der Landesregierung, der Gewerkschaften und Betriebsräte zu ergreifen. Es müsse Standortlösungen zugunsten der Region und der Beschäftigten geben. Siemens trage eine Verantwortung, so der Minister.

Bildrechte: dpa Die Entscheidung macht mich wütend. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen mit Milliardengewinnen eine solche Entscheidung zuungunsten der Beschäftigten fällt. Eine solche Entscheidung darf man so nicht akzeptieren, sie ist unverantwortlich. Martin Dulig Wirtschaftsminister Sachsen

Auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, momentan auf Dienstreise in China, zeigte sich schockiert und sprach von einer Bankrotterklärung eines Technologiekonzerns. Wenige Wochen vor Weihnachten sei das eine traurige Nachricht. Für eine strukturschwache Region wie Görlitz, aber auch für Leipzig komme das wie ein Blitz aus heiterem Himmel.

Bildrechte: dpa Wir werden uns zur Wehr setzen und Siemens auffordern, alternative Konzepte für die Standorte anzubieten. Wir wollen, dass sowohl der Standort in Görlitz als auch in Leipzig erhalten bleibt. Stanislaw Tillich Ministerpräsident des Freistaates Sachsen

Begründung: Wettbewerbsfähigkeit sichern

Siemens hatte trotz eines historischen Rekordgewinns von 6,1 Milliarden Euro im vergangenen Geschäftsjahr vor vier Wochen angekündigt, in der Kraftwerkssparte des Unternehmens sparen zu wollen. Nun wurde der Wegfall von weltweit 6.900 Arbeitsplätzen bekanntgegeben - die Hälfte davon in Deutschland. Offizielle Begründung: Der Trend gehe weg von Großkraftwerken hin zu erneuerbaren Energien - deshalb sei die Nachfrage eingebrochen. Laut Siemens ist der Markt für Gasturbinen um 40 Prozent und der für Dampfturbinen um 70 Prozent geschrumpft. Ohne eine entsprechende Reaktion sei man nicht mehr wettbewerbsfähig.

Die Einschnitte sind notwendig, um unser Know-how bei der Kraftwerkstechnologie, bei Generatoren und bei großen elektrischen Motoren nachhaltig wettbewerbsfähig halten zu können. Janina Kugel Mitglied des Vorstands der Siemens AG

Doch die Art und Weise, wie Siemens sich neu ausrichten will, kommt in der sächsischen Landespolitik überhaupt nicht gut an. Das Unternehmen solle auch zu seiner sozialen Verantwortung stehen, fordert Ministerpräsident Tillich: "Der Konzern sollte diesen Strukturwandel nicht einfach nachzeichnen, sondern ihn mit neuen Produkten und Technologien selbst gestalten. Und das an den Standorten, wo die alten Technologien nicht mehr gefragt sind."

Auftragsbücher sind voll

Die IG Metall kann die Entscheidung aus München überhaupt nicht nachvollziehen. Nach Angaben der Gewerkschaft ist das Werk in Leipzig nur maximal 20 Prozent in der Kraftwerkssparte tätig. Und auch Görlitz hat aufgrund seiner kundenspezifischen Lösungen eigentlich volle Auftragsbücher, wie der Görlitzer Landrat Bernd Lange kürzlich nach einem Treffen mit dem Betriebsrat erklärte. Hier könne also von Geschäftseinbrüchen keine Rede sein.

Siemens-Werker in Sachsen hoffen und kämpfen

In Leipzig sind 200 Arbeitsplätze in der Produktion und 70 im Service bedroht. Am Donnerstag protestierten Mitarbeiter und Kreative sowie Vertreter von Politik und Gewerkschaft vor den Toren des Werkes im Stadtteil Plagwitz gegen die Schließung. Sie wollten so die Konzernleitung in München auf sich aufmerksam machen und eventuell auch umstimmen. Mit Pfiffen und "Wir bleiben hier"-Rufen zeigten sie sich kampfeslustig. 2013 hatte sich dieses Vorgehen schon einmal bewährt. Damals verhinderten Proteste und konstruktive Gespräche die Schließung des Siemens-Standorts Böhlitz-Ehrenberg.



Protest stand in den vergangenen Wochen auch im Görlitzer Werk auf der Tagesordnung. An dem Standort stellen gegenwärtig 960 Menschen Industrieturbinen her, zum Beispiel für Kraftwerke mit kombinierter Energieerzeugung und Wärmeauskopplung. Zuletzt hatten die Mitarbeiter mit einer Feuerwache am Mittwochabend ihrem Unmut Luft gemacht.