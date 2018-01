Richard Leupold in der Sprint-Freistil-Qualifikation der Männer am Elbufer.

Richard Leupold in der Sprint-Freistil-Qualifikation der Männer am Elbufer. Bildrechte: dpa

Ski-Weltcup Langläufer am Elbufer locken tausende Dresdner

Zum ersten Mal ist Dresden Austragungsort eines Langlauf-Weltcups an diesem Wochenende. Zehntausende Fans sind ans Königsufer gekommen, wo die Ski-Elite an den Start ging. Wer nicht auf der Tribüne saß, musste an der Strecke erfinderisch sein, um einen erhöhten Platz mit Aussicht zu finden. Den Canaletto-Blick auf Dresdens Altstadt gab es gratis dazu.