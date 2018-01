Am Sonnabend finden am Königsufer die Einzel-Sprint-Wettbewerbe statt. Am Sonntag stehen bei Frauen und Männern Team-Sprints auf dem Programm. Bereits am Freitagmittag beginnt das Training. Im Winterdorf am Hotel Westin Bellevue können die Zuschauer den Wettkampf aus kurzer Distanz mitverfolgen und die Athleten anfeuern.