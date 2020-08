Zwölf Verkehrsunternehmen und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) haben eine positive Bilanz ihrer Ferien- und Dankeschön-Aktion für Abokunden gezogen. Nutzer von Monatskarten im Abonnement und Jobticket-Inhaber konnten während der Ferien im gesamten Tarifverbund fahren. Immer mittwochs galt in den Ferien die Familientageskarte für eine Tarifzone im Verbund von Altenberg bis Hoyerswerda und Riesa. Die Sonderaktion war als Dankeschön für treue Abokunden während des Coronakrise gedacht.

Besonders nachgefragt waren laut VVO die Linien in die Sächsische Schweiz. Die S-Bahn Dresden habe gegenüber dem Vorjahr bis zu 50 Prozent mehr Fahrgäste während der Hauptausflugszeit in diese Richtung festgestellt. Ebenfalls seien die Müglitztalbahn nach Altenberg und die Seenlandbahn zwischen Dresden, Kamenz und Senftenberg rege genutzt worden. Steigende Fahrgastzahlen hätten auch die Schmalspurbahnen, das Wanderschiff in der Sächsischen Schweiz und die Kirnitzschtalbahn gemeldet. "Teilweise lag die Auslastung der Züge bei 100 Prozent, da war dann einfach die Kapazitätsgrenze erreicht", sagte VVO-Marketingleiterin Gabriele Clauss.