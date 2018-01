Das denke ich nicht. Ich finde es bezeichnend, wie Herr Dobrindt einen demokratischen Prozess innerhalb einer Partei bezeichnet (Anm. d. Redaktion: Dobrindt hatte gegenüber der Bild am Sonntag gesagt, Schulz müsse zeigen, "dass die SPD ein verlässlicher Koalitionspartner sein kann und er den Zwergenaufstand in Griff bekommt"). Das finde ich beleidigend. Das ist auch keine Art, miteinander umzugehen. Die SPD steht vor einer schwierigen Situation. Sowohl für die Partei, als auch für das gesamte Land. Ich persönlich muss sagen: Es gibt gute Argumente für beide Positionen.

Aber mir fehlen große Punkte. Mir fehlt das große Projekt für eine erneute Große Koalition. In der Gesamtschau sage ich: Das reicht aus meiner Sicht nicht aus, noch einmal in die GroKo zu gehen. Deswegen habe ich mit "Nein" gestimmt. Dafür habe ich auch Respekt von Menschen bekommen, die dafür sind, eine Große Koalition einzugehen.

Für Ostdeutschland wäre das zum Beispiel ein Gerechtigkeitsfonds. Wir haben viele Gruppen, die in der Rentenüberleitung während der Wiedervereinigung benachteiligt worden sind. Zum Beispiel die in der DDR geschiedenen Menschen. Da wollen wir einen Gerechtigkeitsfond, der auch in den Koalitionsverhandlungen noch einmal auf den Tisch müsste. Ob das dann in der Gesamtschau bei den Mitgliedern der SPD Anklang findet, kommt eben auf das Gesamtergebnis an.