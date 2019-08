Immer wieder kommt es in der Sächsischen Schweiz zu Felsstürzen und -abbrüchen. Auch an der berühmten Bastei fängt es jetzt wieder an zu bröckeln. Betroffen ist diesmal der Kletterfelsen "Große Steinschleuder". Wie der Sprecher des Nationalparks Sächsische Schweiz, Hanspeter Mayr, dem MDR erklärte, wurde der Behörde eine Gefahrenstelle gemeldet. Daraufhin sei ein Geologe beauftragt worden, die Stelle zu untersuchen. Der Experte habe die akute Gefahr bestätigt. Daraufhin wurde vom Nationalpark der Zugangsweg zum Kletterfelsen gesperrt.