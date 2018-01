"Das hat uns kalt erwischt", sagt Jörg Berger, Intendant des Theaters und Chef des St.-Pauli-Vereins. In den vergangenen Jahren habe man im sozio-kulturellen Bereich eine gute, solide Arbeit gemacht, findet er. Mehr als 450 Veranstaltungen bot 2017 allein der St.-Pauli-Salon in der Hechtstraße an. Darunter offene Malkurse, Computer-Treffs für Senioren, Breakdance für Schüler, Töpferkurse und musikalische Frühförderung. Dazu kommen rund 150 Aufführungen in der Kirchruine im Dresdner Hechtviertel. In der Politik ist das wohl nicht angekommen, bedauert Berger.