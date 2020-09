Die Staatsanwaltschaft Dresden hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, richten sich die Ermittlungen gegen fünf Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 27 Jahren. Den Beschuldigten werde vorgeworfen, im Sommer dieses Jahres mit überwiegend illegaler Pyrotechnik verschiedene Objekte gesprengt zu haben. Insgesamt gehe es um 13 Fälle in Bad Schandau, Sebnitz, Langburkersdorf, Hohnstein und Neustadt in Sachsen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 230.000 Euro.