Das Amtsgericht Dresden hat Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler aus Sebnitz erlassen. Der 42 Jahre alte Mann befindet sich in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mit. Dem Mann wird vorgeworfen, in einer Wohnung in Sebnitz mehr als 1,8 Kilogramm Marihuana und Crystal für den Verkauf aufbewahrt zu haben. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten außerdem 20.000 Euro Bargeld sicher, laut Staatsanwaltschaft möglicherweise Einnahmen aus Drogengeschäften.