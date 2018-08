Fans haben das Wort: Harbig- oder Dynamo-Stadion?

Beim Stadionnamen hört die Freundschaft auf. Das weiß man in Dresden nur allzu gut. Denn als das "Dynamo"-Stadion zwischenzeitlich "Glücksgas"-Stadion hieß, machten Fans ihrem Unmut immer wieder Luft. Im Juli 2011 wurde der Schriftzug gar mit Steinen und Farbbeuteln beworfen. Drei Buchstaben und 16 Glasscheiben gingen damals zu Bruch.

Im Juli 2011 haben Vermummte den Schriftzug "Glücksgasstadion" attackiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Damit sich die Fans bei der Namensgebung ihres geliebten Stadions nicht mehr übergangen fühlen, dürfen sie jetzt mitentscheiden. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilt, können Fans noch bis zum 31. August auf www.unser-stadionname.de zwischen den Optionen "Dynamo-Stadion" und "Rudolf-Harbig-Stadion" wählen. Beide Namen hatte die Arena bereits lange Jahre getragen.



"Ich bin mir sicher, dass mit dieser Abstimmung ein lang gehegter Wunsch vieler Fans in Erfüllung geht", sagte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. Offiziell soll der neue Name am 1. September vor dem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Hamburger SV bekannt gegeben werden.