Zum Tag der Heiligen Drei Könige haben 180 Kinder aus Sachsen und Thüringen Ministerpräsident Kretschmer in der Staatskanzlei besucht und Spenden für notleidende Kinder gesammelt.

Seit 1959 ziehen Kinder aus den Kirch-Gemeinden als Heilige Dreikönige verkleidet durch die Straßen. Etwa 5.000 sind es in Sachsen, die ab den Weihnachtstagen bis Anfang Januar mit dem Klingelbeutel unterwegs sind. Die Spenden verteilt das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" nach eigenen Angaben dann an Kinderhilfsprojekte weltweit. Etwa 220.000 Euro kommen jedes Jahr im Freistaat so zusammen, bundesweit etwa 50 Millionen.