Professor Eckhard Beyer, Geschäftsführer von DRESDEN-concept sagte: "Es ist heute genauso wichtig wie vor zehn Jahren, die Werte Toleranz, Weltoffenheit und Respekt in der Stadtgesellschaft zu verbreiten. Die Partner im DRESDEN-concept stehen hinter diesen und sind froh mit Maya Singh eine zusätzliche Botschafterin in die Stadt zu haben." DRESDEN-concept ist ein Verbund aus Wissenschaft und Kultur.

Maya Singh ist in Nordrhein-Westfalen geboren und lebt seit 2013 in Dresden. Neben ihrem Studium engagiert sie sich in den Studentenvertretungen der Hochschule, organisiert Veranstaltungen zu Themen wie Rassismus und Feminismus und unterstützt als Tutorin ausländische Studierende. Sie arbeitete sie als studentische Aushilfe im Büro für Gleichstellung der Hochschule, wo sie an der Erstellung des Diversitätskonzepts der EHS mitwirkte. Weiterhin engagierte sie sich ehrenamtlich im "Kinderhaus Rabe" der Diakonie Dresden oder im Verein "Internationale Gärten Dresden e. V." aktiv.