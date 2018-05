Die Staatsstraße 165 zwischen Polenztalstraße und Hocksteinschänke in der Sächsischen Schweiz ist ab Donnerstag für Motorradfahrer gesperrt. Die Anordnung gilt laut Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge an Wochenenden und Feiertagen und ist zunächst bis November 2019 in Kraft. Hintergrund ist, dass die Serpentinen zwischen Polenztalstraße und Hochsteinschänke bereits seit Jahren zu den Unfallschwerpunkten im Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge gehören.

Wenig begeistert über die Entscheidung ist die Wirtin der Hocksteinschänke in Hohnstein, Helen Reumann. Sie sagte MDR SACHSEN: "Es wird sich schon bemerkbar machen. Gerade sonntags sind ja hier viele Motorradfahrer unterwegs." Es sei dann nicht mehr so attraktiv, an ihrer Gaststätte samt Pension vorbeizufahren, weil man die Fahrt nicht fortsetzen könne. "Außerdem haben wir Motorradfahrer im Haus, die von Donnerstag bis Sonntag bei uns in der Pension wohnen. Auch für sie ist die Situation nicht so toll."