In Dresden hat es am Donnerstag einen schweren Straßenbahnunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte an der Kreuzung Fröbelstraße/Emerich-Ambros-Ufer gegen 10:50 Uhr eine Straßenbahn mit einem Auto. In der Folge entgleiste die Bahn und beschädigte ein Brückengeländer. Eine Person in der Straßenbahn und zwei Personen im Auto wurden verletzt. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Die Bergung wird voraussichtlich bis 15 Uhr dauern. Die Linie 2 ist aufgrund der Vollsperrung nicht mehr im Einsatz. Es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.