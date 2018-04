Protest gegen das Bildungsprogramm Lehrerin gibt eine stumme Stunde

Mit einer stummen Unterrichtsstunde haben auch Lehrer des Pestalozzi-Gymnasiums in Heidenau am Freitagvormittag gegen das neue Bildungsprogramm der sächsischen Regierung protestiert. Das neue Lehrerpaket benachteilige unter anderem die älteren Lehrer ab 42 Jahren, die nicht von der Verbeamtung profitieren können. Auch werde an den Schulen zu viel experimentiert, so die Kritik der Interessengemeinschaft "Fairplay im Lehrerzimmer" des Pestalozzi-Gymnasium Heidenau.

Wir wollen nicht, dass eine Spaltung in der Lehrerschaft entsteht. Das konkrete Ziel ist: gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Katja Adamek Lehrerin am Gymnasium in Heidenau

Bildrechte: MDR/Regina Hamborg Deshalb wurde am Freitagvormittag in verschiedenen Schulen in Sachsen eine Unterrichtsstunde stumm gegeben. Damit sollte demonstriert werden, wie es sein könnte, wenn die Lehrer unzufrieden und demotiviert sind und damit eben auch wenig reden, erklärt die Mathematik- und Chemie-Lehrerin Katja Adamek. Ziel der Aktion war es, Sachsens Kultusminister zum Umdenken zu bewegen und noch einmal mit ihm zum Thema Lehrerpaket ins Gespräch zu kommen. So gab es für die Mädchen und Jungen der Klasse 9c des Pestalozzi-Gymnasiums ganze 45 Minuten Unterricht zum Thema Ökologie ausschließlich per Zeichen und Schrift.

Zeichen setzen in zweierlei Hinsicht

Statt zu sprechen, nutzte die Biologielehrerin Irene Ullrich eine Powerpoint-Präsentation und Arbeitsblätter. "Es ist eine super Klasse", sagt die Lehrerin im Vorfeld, die souverän ins sprachlose Unterrichten einstieg. "Hefter aufschlagen" und "nach vorn schauen" waren ihre ersten beiden mit Kreide geschriebenen Anweisungen auf der Tafel. Biologielehrerin Irene Ullrich kommunizierte mit ihren Schülern nur schriftlich. Bildrechte: MDR/Regina Hamborg