Internationaler Tag der Putzfrau Arbeiter im Schatten für mehr Glanz

Manuela Sperling hat heute ihren Ehrentag. Doch wenn sie in Privathaushalten in Dresden putzt, wird es ein normaler Arbeitstag sein, so, wie die meisten auch, die sie seit 14 Jahren in der Branche arbeitet. "Ich sehe mich nicht als Putzfrau. Ich bin ausgebildete Gebäudereinigerin, die für Privatleute Dienstleistungen übernimmt. Dabei machen wir viel mehr im Haushalt als nur putzen. Ich fände es schöner, diesen Tag auf alle Reinigungskräfte und Gebäudereiniger zu beziehen", meint die Dresdnerin.

Natürlich wollen manche auch die Teppichfransen gekämmt haben. Aber das sind Ausnahmen. Manuela Sperling Reinigungskraft in Dresden

Fast jeder zehnte Haushalt in Deutschland beschäftigt eine Haushaltshilfe, hat das Institut für Wirtschaft Köln (IW) berechnet. In Sachsen leisteten sich demnach 4,85 Prozent der Haushalte 2016 eine Haushaltshilfe. Zum Vergleich: In Hamburg waren es knapp 14 Prozent, der Bundesdurchschnitt liegt bei neun Prozent.

Legal geht anders

Doch in den wenigsten Wohnzimmern läuft das Reinigen legal ab, heißt es in der IW-Studie weiter. Demnach sind nur knapp 350.000 Putzkräfte im Haushalt als Minijobber angemeldet oder sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Geschätzte 2,7 bis 3,0 Millionen Haushaltshilfen arbeiten jedoch illegal in deutschen Haushalten. Rentner, Lehrlinge und Studenten seien besonders häufig Schwarzarbeiter. "Hauptgrund für Schwarzarbeit sind hohe Abgaben und Regulierungen. Das macht es für viele attraktiv, diese Leistungen selbst zu erledigen - oder eben jemand unter der Hand dafür zu engagieren", sagt der IW-Forscher Dominik Enste.

Wir kommen schlecht ran an Haushaltshilfen, weil sie nicht organisiert sind. Wolfgang Bullin Branchensekretär für Gebäudereiniger IG Bau

Viele Arbeit, wenig Lohn

Bildrechte: IMAGO Wie viele Menschen tatsächlich als Haushaltshilfen im Freistaat arbeiten, wissen weder die Bundesagentur für Arbeit, das Statistische Landesamt in Kamenz, noch die Gewerkschaften. "Wir können nicht überprüfen, wie viele Haushaltshilfen es gibt und wie hoch die Schwarzarbeiter-Quote tatsächlich ist", sagt Wolfgang Bullin von der Gewerkschaft IG Bau. Er ist als Branchen-Sekretär für die Gebäudereiniger in Mitteldeutschland zuständig.



Bundesweit reinigen mehr als 600.000 Beschäftigte Gebäude aller Art, in Sachsen sind es 35.650. In den westlichen Bundesländern bekommen sie dafür 10 Euro Mindestlohn, Gebäudereiniger im Osten 9,05 Euro pro Stunde. Ursprünglich sollte der Mindestlohn ab Januar 2019 in Ost und West gleich hoch sein. Die Vereinbarung hatten die Arbeitgeber jedoch gekündigt. Deshalb verhandelt die IG Bau an diesem Freitag in Frankfurt/Main in 6. Runde über die Angleichung. Außerdem sollen alle Gebäudereiniger bundesweit einen Euro mehr pro Stunde Mindestlohn bekommen. Ob sich eine mögliche Erhöhung des Mindestlohns auch auf die Stundenlöhne privater Haushaltshilfen auswirkt, kann Gewerkschafter Bullin nicht abschätzen.

Tag der Putzfrau ist ein schlechter Titel. Er wertet die Arbeit ab, die die Menschen übernehmen. Haushaltshilfen trifft es viel besser. Annett Gruner Vermittlerin von Haushaltshilfen

Bereits jetzt elf Euro pro Stunde bezahlt Annett Gruner ihren Haushaltshilfen, die sie über die Agentur Mary Poppins in Leipzig vermittelt. "Das sollte es den privaten Auftraggebern schon wert sein." Immerhin erkauften sie sich mit Dienstleistungen wie Grundreinigung, Bügeln, Einkäufe erledigen "ein Stück Freiheit oder Zeit, die sie für ihre Familie nutzen können. Sie müssen die Dinge nicht machen, die ihnen von den Haushaltshilfen abgenommen werden", meint Annett Gruner. Etwa sechs bis zehn Vermittlungen, die sie über die Minijob-Zentrale anmeldet, organisiert die Leipzigerin im Monat. Laut ihren Aussagen nehmen die Anfragen zu, vor allem auch für Einkaufs-Erledigung und Betreuung von Kindern.

Pfeil zeigt nach oben

Bildrechte: Colourbox.de Ein Trend, den auch die Minijob-Zentrale bestätigt. Weil die Menschen immer mehr Stress im Beruf hätten und die Gesellschaft insgesamt altere, wachse auch der Bedarf an Hilfe im Haus deutlich. "Haushaltsnahe Dienstleistungen sind ein Wachstumsmarkt von großer ökonomischer Bedeutung", sagt Heinz-Günter Held, Direktor der Knappschaft Bahn-See, die die Minijob-Zentrale führt.

Ein gewaltiges Potenzial: Rund 40 Prozent aller Haushalte wünschen sich derzeit eine Haushaltshilfe. Heinz-Günter Held Direktor der Knappschaft Bahn-See

Der Staat lockt Privatleute auch mit Anreizen, die Minijobs anzumelden: So zahlen private Arbeitgeber nur halb so viele Steuern und Abgaben wie in der gewerblichen Wirtschaft. Bis zu 510 Euro der Kosten können sie von der Steuer abziehen. Annett Gruner wünscht sich indes eine bessere Entlohnung für alle in der Reinigungsbranche, auch in den großen Betrieben. "Gerade bei den großen Dienstleistungsfirmen sollten die Mitarbeiter nicht so angetrieben werden. Sie sind ja keine Putzkolonnen, sondern erledigen wichtige Arbeit zu sehr speziellen Arbeitszeiten, oft nachts oder am frühen Morgen."

Seit 2004 wird immer am 8. November der internationale Tag der Putzfrau begangen. Die Autorin Gesine Schulz hatte ihn ins Leben gerufen. In ihren sogenannten Karo-Krimis arbeitet die Privatdetektivin Karo Rutkowsky als Putzfrau. Der 8. November ist der Geburtstag der Romanfigur. Der Ehrentag soll auf die Arbeit und Arbeitsbedingungen des Reinigungspersonals weltweit hinweisen.

Über dieses Thema berichtet MDR SACHSEN auch im Radio: MDR SACHSEN - Das Sachsenradio | 08.11.2017 | Nachrichten um 09:00 Uhr