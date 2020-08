An diesem Wochenende findet der traditionelle Tag des offenen Weingutes im sächsischen Anbaugebiet statt. Wegen der Corona-Pandemie gibt es aber deutlich weniger Angebote, wie der Tourismusverband Dresdner Elbland mitteilte. 42 Höfe, Weinbaubetriebe und Straußenwirtschaften zwischen Graupa und Diesbar-Seußlitz bieten am Sonnabend und Sonntag demnach Verkostungen, Weinbergwanderungen und Kellerführungen an. Busshuttle sollen die teilnehmende Höfe miteinander verbinden.