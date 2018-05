Der italienische Schauspieler Terence Hill kommt zu den Filmnächten am Dresdner Elbufer. Am 20. August will der 79-Jährige die Deutschland-Premiere des Films "Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück" präsentieren. Das teilten die Veranstalter der Filmnächte mit. Terence Hill hat eine besondere Beziehung zu Dresden. Seine Mutter Hildegard stammt aus der sächsischen Landeshauptstadt. In den 1940er-Jahren verbrachte Terence Hill zwei Jahre seiner Kindheit in Lommatzsch.

Bildrechte: IMAGO