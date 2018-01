Fast anderthalb Jahre nach dem Sprengstoffanschlag auf eine Moschee in Dresden beginnt am 31. Januar der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Verhandelt wird der Fall am Landgericht Dresden. Ein Sprecher des Landgerichts sagte MDR SACHSEN, bis April seien zunächst 13 Verhandlungstage geplant.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem damals 30 Jahre alten Angeklagten versuchten Mord, Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen sowie versuchte schwere Brandstiftung vor. Nino K. soll im September 2016 Bomben am Kongresszentrum in Dresden sowie vor einer Moschee im Stadtteil Cotta gezündet haben. Die Familie des Imam blieb unverletzt. Am Kongresszentrum entstand ein Sachschaden von 21.000 Euro. Der Beschuldigte war durch einen DNA-Vergleich ins Visier geraten und im Dezember 2016 auf einer Baustelle in Hessen festgenommen worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.



Außerdem hatte der Beschuldigte einen Molotowcocktail unter einer Brücke in Dresden angebracht, der aber nicht explodierte. Auch dafür muss er sich in dem Prozess verantworten. Das Ermittlungsverfahren gegen einen mutmaßlichen Komplizen war im Herbst 2017 eingestellt worden.