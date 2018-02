16:00 Uhr | Rechte sind losmarschiert - Lage bislang ruhig

Etwa 500 Neo-Nazis und Rechte hatten sich am Bahnhof Reick versammelt, um ihren "Gedenkmarsch" durch Gruna zu starten. Sie werden von der Polizei an der Sitzblockade in der Winterbergstraße vorbeigeleitet. Gegendemonstranten in Rufweite protestieren laut.

15:30 Uhr | Polizei will erste Blockaden räumen

In der Winterberg-Straße sitzen erste Demonstranten auf der Straße und wollen den Weg für rechte Demonstranten blockieren. In sozialen Netzwerken berichten Mitglieder des Studierendenrats, dass die Polizei die Blockade räumen will.

14:30 Uhr | Mahngang wird verschoben - Demo schließt sich AG 13. Februar an

Der Mahngang auf den Spuren der nationalsozialistischen Täter ist soeben für heute abgesagt und auf den 8. Mai 2018 verschoben worden. Die etwa 250 Teilnehmer wollen vom Uniklinikum aus zum Großen Garten laufen und sich dort der Kundgebung der AG 13. Februar und seiner Unterstützer anschließen.

14:15 Uhr | Noch mehr Gegenproteste

Ab 15:30 Uhr ruft die AG 13. Februar zu friedlichen Gegenprotesten gegen Rechtsextreme und rechte Gewalt auf. Beginn ist an der Hauptallee/Karcherallee am Großen Garten.

Der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert hatte via Facebook dazu aufgerufen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. "So, wie wir unsere Erinnerungskultur in Dresden gestalten wollen, heißt das eine klare Positionierung für eine offene Gesellschaft, für Demokratie, Respekt, Vielfalt, Internationalität und Frieden", postete der Stadtpolitiker.

Ab 15:00 Uhr will sich die Junge Alternative (JA) am Wiener Platz versammeln. 100 Teilnehmer seien angemeldet worden.

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Mit leichter Verspätung ist unterdessen der Mahngang des Bündnisses "Dresden Nazifrei" 14.10 Uhr gestartet. Etwa 250 Menschen haben sich versammelt, darunter auch viele Familien und ältere Dresdner.

13:30 Uhr | Demos und Gegendemos in Reick und nahe des Uniklinikums.

Um 14:00 Uhr beginnt der Mahngang Täterspuren des Bündnisses "Dresden Nazifrei". Start ist an der Fiedlerstraße/Ecke Mildred-Scheel- Straße in der Nähe des Uniklinikums.

Um 14:00 Uhr beginnt auch eine kurzfristige angemeldete Demo des Studierendenrats in der Borthener Straße in Reick.

In Reick wollen Neonazis einen "Gedenkmarsch" durch Gruna starten. Geplant ist der Weg bis zum Großen Garten.

Autofahrer müssen mit kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen in den Stadtteilen Reick, Gruna, im Zentrum und in Johannstadt rechnen, teilt die Polizei Dresden mit.

13:00 Uhr | Polizei rechnet mit Konfrontationen

Für den heutigen Sonnabend sind mehrere Demos und Protestaktionen angekündigt worden, darunter von den Kirchen, dem Studierendenrat, Privatpersonen und dem Bündis "Dresden Nazifrei". Die Jugendorganisation der AfD, die JA, hat eigene Veranstaltungen angekündigt. Die Polizei hat sich nach eigenen Angaben auf mehrere größere Einsätze am Wochenende vorbereitet. Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar rechnet mit einer "konfrontativen Versammlungslage", die sich aus den angezeigten Aufzügen der unterschiedlichen Lager zwangsläufig ergebe. "Wir erwarten Blockadeversuche des rechten Aufzuges durch Gegendemonstranten", sagte er. Für den Gedenktag am Dienstag, den 13. Februar geht die Polizei von einer "deutlich geringeren Dynamik" aus. Hinweise für einen rechten Aufzug an diesem Tag lägen bislang nicht vor.