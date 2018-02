19:10 Uhr | Linke Proteste auf dem Altmarkt

Auf dem Altmarkt haben sich linke Demonstranten versammelt. Sie wollen dort lautstark gegen die für 19:30 Uhr geplante Kranzniederlegung der AfD protestieren.

18:30 Uhr | 11.500 Menschen reichen sich die Hände

Rund 11.500 Menschen haben sich in diesem Jahr an der Menschenkette beteiligt. Diese Zahl teilte die Stadt Dresden soeben mit. Zu der Menschenkette hatten TU-Rektor Steinhagen, die Stadt Dresden sowie Kirchen, Institutionen, Vereinen und Initiativen aufgerufen. Die Kette verlief über vier Kilometer um die Dresdener Innenstadt. Bildrechte: MDR/xcitePress

18:00 Uhr | Menschenkette geschlossen

Die Menschenkette, die symbolisch die Dresdner Altstadt schützt, ist geschlossen. Dazu läuten die Glocken der Stadt. Die Kette sei "ganz bildlich ein Schutzring, auch gegen die Vereinnahmung des Gedenkens durch radikale Kräfte, Engstirnigkeit und Gewalt", sagte Hans Müller-Steinhagen, Rektor der TU Dresden, als Anmelder der Veranstaltung. Er mahnte dazu, am 13. Februar nicht nur an die Opfer des Krieges zu erinnern, sondern auch an die Ideologien, "die ihn ausgelöst haben und die sich heute zu wiederholen drohen". In die Menschenkette hat sich auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer eingereiht.

17:40 Uhr | Hilbert erinnert an Kriege in der Welt

Anlässlich des 73. Jahrestages der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert auch an die aktuellen Kriege erinnert, die weltweit Leid über Menschen brächten. Derzeit gebe es 31 kriegerische Konflikte, sagte der FDP-Politiker am Dienstag zum Auftakt einer Menschenkette, mit der von Dresden ein Zeichen für Frieden und Versöhnung ausgehen sollte. Aus dem 13. Februar erwachse eine Verantwortung, "nicht für die Vergangenheit, aber sehr wohl für das, was heute, morgen und übermorgen geschieht".

Bildrechte: MDR/xcitePress Der 13. Februar 1945 war nicht einzigartig - weder im Kontext der Zerstörung europäischer Großstädte während des Zweiten Weltkriegs noch in Bezug zur Gegenwart. Dirk Hilbert Oberbürgermeister Dresden

17:10 Uhr | Auftakt zur Menschenkette

In diesen Minuten formiert sich die Menschenkette. An der Goldenen Pforte am Neuen Rathaus halten Oberbürgermeister Dirk Hilbert und Versammlungsleiter Hans Müller-Steinhagen Ansprachen.

17:00 Uhr | 13. Februar bleibt schwieriges Datum für Dresden

Der 13. Februar bleibt nach Überzeugung von Matthias Neutzner von der Initiative "Memorare Pacem. Gesellschaft für Friedenskultur" für Dresden ein "Tag, der nicht einfach einzuordnen ist". Das sagte er bei einem Bürgergespräch am 73. Jahrestag der Zerstörung der Stadt durch alliierte Luftangriffe. Das Datum rufe die Verbrechen der NS-Diktatur ebenso in Erinnerung wie das "millionenfache Leid durch Krieg, Zerstörung und enthemmter Gewalt", sagte Neutzner.



Das Gedenken in Dresden sei jedoch "überlagert" durch jahrzehntelange politische Instrumentalisierung und "anhaltende Konflikte, wie mit dem Datum umzugehen ist". In jüngerer Vergangenheit habe man erleben müssen, dass der Versuch gemeinsamen Erinnerns nicht nur in Kontroversen, sondern sogar in "offene Gewalt" gemündet habe. "Daraus haben wir gelernt, daran ist die Stadt gewachsen", sagte Neutzner. Im Rahmen des Bürgergesprächs in der Dresdner Dreikönigskirche führten Schüler aus Dresden, Madrid, Sarajevo und Budapest eine Theaterperformance auf, die im Rahmen einer internationalen Jugendbegegnung mit dem Titel "Friedenshelden" entstand. Bildrechte: MDR/Karsten Wolf