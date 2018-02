13:10 Uhr | Demo am Albertplatz startet in wenigen Minuten Am Albertplatz geht es in wenigen Minuten los. Dort hat die Initiative "Hope - Fight racism" eine Demo mit 200 Teilnehmern angemeldet, um "den Protest gegen den Holocaust Leugner Ittner auf die Straße zu bringen". Anschließend soll es eine Kundgebung geben. Nach Einschätzung von MDR-Reportern sind zwischen 150 und 200 Teilnehmern vor Ort.

12:28 Uhr | Vorbereitungen am Postplatz Am Postplatz soll heute 14 Uhr die Demo der Rechtsextremen stattfinden. 300 Menschen sind nach Angaben der Stadt angemeldet. Die Polizei bereitet sich vor.

12:00 Uhr | Zahlreiche Demos und Kundgebungen

In der Dresdner Alt- und Neustadt droht heute ein Verkehrschaos. Grund sind zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen nach dem 13. Februar - Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Insgesamt sieben Veranstaltungen wurden nach Angaben der Stadt angemeldet, darunter eine rechte Demonstration des bayerischen Neonazis Gerhard Ittner, die 14 Uhr am Postplatz beginnt. Gegner des Neonazi-Aufmarschs starten 12:30 Uhr mit einer Demonstration am Albertplatz. Weitere Gegenveranstaltungen finden am Nachmittag in der Dresdener Altstadt statt.