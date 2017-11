Das Treffen von Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich mit Ungarns Premierminister Viktor Orbán liegt der Opposition schwer im Magen. Das Mittagessen auf Schloss Eckberg in Dresden war als privater Termin ausgegeben worden. An dem Essen hatten aber auch Spitzenfunktionäre der Union teilgenommen, darunter CDU-Landtagspräsident Matthias Rößler, CDU-Fraktionschef Frank Kupfer und der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Arnold Vaatz. Deshalb haben die Grünen am Donnerstag verlangt, der CDU den Termin in Rechnung zu stellen, weil es sich offensichtlich um eine CDU-Veranstaltung handelte. Die "Vermengung von Staat und Partei" hätten bei solchen Treffen schon Tradition, sagte Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke. Er stellte eine Kleine Anfrage an den Landtag zu den Kosten und wie genau das Treffen organisiert worden ist.

CDU-Funktionäre mit engen Verbindungen zu Ungarn

Ungarns Premier Viktor Orbán (re.) ließ sich von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Wittenberg zeigen, danach besuchte er Dresden bei einer Stippvisite. Bildrechte: dpa "Es war keine CDU-Veranstaltung", sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber auf Anfrage von MDR SACHSEN. Die Spesenrechnung fürs Essen, Miete für Schloss Eckberg und Sicherheitspersonal sei an die Staatskanzlei gegangen. Nach Schreibers Angaben bezeichnet die Staatskanzlei den Besuch als privat, um den Unterschied zu einem offiziellen Staatsbesuch und dem Wunsch der ungarischen Seite nach kleinem Protokoll deutlich zu machen. Zu einem privaten Besuch gehöre, dass beispielweise nur eine kleine Delegation mitkommt, keine Motorrad-Eskorte, keine äußere Beflaggung und kein umfangreiches Besuchsprogramm mit vorher abgestimmten Übereinkommen nötig ist. Die Kritik an der Anwesenheit anderer CDU-Funktionäre ließ Schreiber nicht gelten mit dem Verweis auf deren "enge Verbindungen zu Ungarn". So seien Arnold Vaatz und der Landtagspräsident Mathias Rösler Träger des Ungarischen Verdienstordens, Rösler zudem Vorsitzender des Kuratoriums des Forums Mitteleuropa.

Verbrüderung mit Rechtspopulisten?

Wie Grünen-Fraktionschef Zschocke hat auch die Linkspartei eine parlamentarische Anfrage an den Landtag gestellt. Offenbar sollten nun die Steuerzahler für die "peinliche Verbrüderung führender sächsischer CDU-Politiker mit einem Rechtspopulisten bezahlen, der mit Menschen- und Grundrechten auf Kriegsfuß steht", betonte Linksfraktionschef Rico Gebhardt.

Das Mittagessen habe auf Wunsch von Premier Orbán stattgefunden, der am Dienstag Sachsen-Anhalt besucht hatte, erklärte Ralph Schreiber die Sicht der Staatskanzlei. "Orbán ließ anfragen, ob in diesem Zusammenhang eine Begegnung mit dem sächsischen Ministerpräsidenten in Dresden möglich ist. Herr Tillich hat ihn nicht persönlich eingeladen. Es gebietet nicht nur die Höflichkeit, dieser Anfrage eines wichtigen europäischen Partnerlandes und seinem mit absoluter Mehrheit gewählten Ministerpräsidenten zu entsprechen", sagte Schreiber.

Die parlamentarischen Anfragen zur Essensabrechnung werde die Staatskanzlei selbstverständlich beantworten.

