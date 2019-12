Wegbegleiter und Sängerkollege Gunther Emmerlich huldigte Sänger Peter Schreier gegenüber MDR SACHSEN: "Er war in allem, was er tat, Weltklasse - als Opernsänger, Liedsänger, Oratoriensänger. Und er war ein kluger Mensch." Emmerlich sei dem Schicksal sehr dankbar, dass er unter anderem auch unter Schreiers Dirigat singen durfte. Zudem kannten sich beide auch von gemeinsamen Fernsehsendungen. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer äußerte sich zum Tod des Tenors: Weltruhm und Heimatliebe gehörten zu ihm. "Seine Liebe und Treue zu Dresden und Sachsen haben wir genau so bewundert wie seine famosen Auftritte." Dynamo Dresden twitterte zu seinem Tod: "Seit seiner Kindheit fieberte er leidenschaftlich mit der SGD mit. Ruhe in Frieden lieber Peter, Du wirst der Welt fehlen".