Nach einem Tötungsdelikt in der vergangenen Woche in Dresden ist am Sonnabend ein Mann festgenommen worden. Der 53-jährige Algerier steht im Verdacht einen Landsmann getötet zu haben. Am Abend nahmen Zivilfahnder den Tatverdächtigen am Straßburger Platz fest. Bislang hat er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert.



Laut Polizei war er an einer Hand verletzt. Aufgrund der Spuren am Tatort hatte die Polizei bereits vermutet, dass der Täter Verletzungen davongetragen haben musste. Die Blutspuren führten den Angaben zufolge vom Tatort auf der St. Petersburger Straße bis zu einer Haltestelle am Pirnaischen Platz.