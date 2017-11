In Dresden haben Feuerwehrleute beim Löschen eines Wohnungsbrandes einen Toten gefunden. Nach Behördenangaben waren die Einsatzkräfte am Mittwoch kurz vor Mittag alarmiert worden, dass es in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Leuben brennt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Wohnung im zweiten Stock des Hauses in Flammen. Die Kameraden mussten die Wohnungstür aufbrechen, um löschen zu können. Dabei fanden sie im Schlafzimmer einen leblosen Mann.

Weil die Wohnungstür geschlossen war, drangen Rauch und Flammen nur durch die geöffneten Fenster nach draußen. Bildrechte: MDR/xcitepress