Pro Mitsprache e.V. Der gemeinnützige Verein "Pro Mitsprache" ist als interaktive Plattform für Bürger der Stadt Dresden gegründet worden. Der Verein will sich nach eigenen Angaben mittels Demonstrationen, Kunstaktionen und anderen Aktivitäten für gelebte Demokratie und Sicherheit in der Stadt einsetzen.

Zwar lautet das Motto "Die Kunst ist frei", doch will der Verein Pro Mitsprache mit dem Objekt auf Entwicklungen im Land aufmerksam machen, die nicht unwidersprochen bleiben dürften. "Entwicklungen, die unsere Tradition und unsere Kultur zerstören", hieß es. Ein zweites Argument: Die Regierung handle an den Menschen vorbei. Auch in Troja sei das Volk nicht gefragt worden. So musste es zur Katastrophe kommen. Die Initiatoren sehen sich in der Rolle des Priesters Laokoon, der vergeblich davor gewarnt hatte, das Geschenk anzunehmen.