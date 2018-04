Dresden Trojanisches Pferd vor dem Kulturpalast

Vor dem Dresdner Kulturpalast hat die Initiative "Kunst ist frei" am Freitagnachmittag ein etwa fünf Meter hohes Trojanisches Pferd aufgebaut. Rund 500 Interessierte waren anwesend. Das eine halbe Tonne schwere Pferd soll dort bis Montag stehen als "temporäres und künstlerisches Sinnbild für die Situation in unserem Land". Anlass ist die Flüchtlingskrise. "Der Mythos vom 'Trojanischen Pferd' schien uns ein passendes Mahnen für das, was uns bewegt und Sorgen macht", erklärte der Verein.

Kritik an der Aktion kam vom Verein Atticus. Hier werde ein Mythos missbraucht. Die Initiatoren würden ausdrücken wollen, dass sich im Bauch des Trojanischen Pferdes Flüchtlinge befänden. In einer Pressemitteilung heißt es: "Der Verein kann die Interpretation der besorgten Kunstschaffenden nicht nachvollziehen. Denn der Vorwurf, die Trojaner wurden gar nicht gefragt, ob das Holzpferd in die Stadt transportiert werden darf, ist historisch-literarisch falsch. Die Bürger wurden befragt, hörten nicht auf die Warnung des Priesters, vertrauten auf ein Gottesurteil und zogen schließlich das Pferd in die Stadt."