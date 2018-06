Nachdem in den privaten HOGA-Schulen an der Zamenhofstraße in Dresden Ende 2017 Tuberkulose festgestellt worden ist, testete das Gesundheitsamt mehr als 1.000 Schüler, Lehrer und Schulmitarbeiter auf eine mögliche Infektion. Bei 70 Menschen wiesen die Tester Tuberkulosebakterien im Blut nach. Den positiv getesteten Schülern und Erwachsenen wurde eine präventive Behandlung mit Antibiotika empfohlen, teilte die Stadt Dresden mit. Im Zwischenbericht der Tuberkuloseprävention heißt es: "Die Krankheit war aber nicht ausgebrochen und so bestand auch keine Gefahr, Mitmenschen anzustecken."