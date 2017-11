Der Tunnel Altfranken auf der Autobahn 17 bei Dresden ist nach einem Unfall in Richtung A4 gesperrt. Auslöser war nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr ein Tieflader, der einen Kran transportierte. Obwohl der Schwertransport durch seine Ladung viel zu hoch war, nutzte der Fahrer die Tunnelstrecke auf der A17. Dabei riss er bereits am Portal des Tunnels Dölzschen eine Ampel ab. Am niedrigeren Landschaftstunnel Altfranken war dann gar kein Platz mehr zur Decke – der aufgeladene Kran riss die komplette Beleuchtung über der rechten Spur ab, bis der Lkw-Fahrer stutzig wurde und stoppte.

Die Deckenleuchten im Tunnel Altfranken haben nur noch Schrottwert. Bildrechte: Landesamt für Straßenbau und Verkehr Sachsen