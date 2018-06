Die Autobahn 14 ist zwischen Döbeln-Ost und Nossen-Nord in beiden Richtungen wegen Überflutung gesperrt. Nach Informationen des MDR-Verkehrszentrums ist wegen der extrem starken Regenfälle die Senke zwischen den beiden Anschlussstellen vollgelaufen. Rettungskräfte versuchen derzeit, die Stelle frei zu pumpen. Wie lange die Arbeiten noch dauern, kann die Polizei derzeit nicht sagen. In Richtung Dresden staut sich der Verkehr derzeit bis Leisnig, in die Gegenrichtung bis zum Dreieck Nossen.



Auch in anderen Regionen in Sachsen haben die Unwetter am Freitag enorme Schäden verursacht. So ist aktuell die Langebrücker Straße zwischen Dresden-Klotzsche und Langebrück wegen Überflutung gesperrt. Dort sind auch Tiefgaragen vollgelaufen. Heftige Gewitter gab es auch in vielen Orten in Ostsachsen, unter anderem in Arnsdorf und Leppersdorf sowie im Raum Lommatzsch bis nach Nordsachsen.