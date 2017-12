Sachsen im Konsum-Trubel nach Weihnachten Bei Umtausch und Gutscheinen: Schnell und organisiert sein

Mit Ladenöffnung am Mittwoch hat in Sachsen die Zeit der Umtausch-Aktionen für unliebsame Weihnachtsgeschenke begonnen. Im vorigen Jahr hatte bei einer Umfrage des Verbandes Bitkom jeder vierte Deutsche angegeben, Präsente wieder loswerden zu wollen. Mit sehr viel Kundenandrang rechnen auch die 200 Geschäfte der Altmarkt-Galerie in Dresden nach Weihnachten. Aber: "Das Umtauschgeschäft ist eher rückläufig. Das haben mir alle Mieter bestätigt", sagt Centermanagerin Nadine Strauß. Auch im Bekleidungsbereich seien die Umtauschwünsche seit einigen Jahren sehr zurückgegangen. Ein Elektro-Großmarkt im Center werbe mit eine Spezialaktion zum Thema Geschenkeumtausch, ansonsten konzentrierten sich die Händler nun aufs Gutschein-Geschäft. Kunden aus Dresden, Umland und den tschechischen und polnischen Nachbarregionen würden "die freien Tage nutzen, um Gutscheine einzulösen, die sie zum Fest bekommen haben", erklärt Strauß.

Gutscheine seien beim Handel besonders beliebt, weil viele ihre Gutscheine gar nicht erst einlösen. "Das lohnt sich richtig für den Handel", merkt Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen an. Er rät allen, die einen Gutschein bekommen haben, sich gut zu organisieren und den auch einzulösen. Sein Tipp: den Gutschein in den Geldbeutel stecken und alle paar Wochen die Zettel "ausmisten", damit man den Gutschein nicht aus dem Auge verliere. Standardmäßig haben Verbraucher drei Jahre lang Zeit, bis die Frist abgelaufen ist.

Auf Bargeld beim Umtausch können Verbraucher nicht pochen. Händler reagieren aber meist kulant. Bildrechte: dpa

Wer ein unliebsames Weihnachtsgeschenk umtauschen will, hat darauf keinen Rechtsanspruch. Händler würden meist aus Kulanzgründen schadfreie Waren umtauschen und seien in der Weihnachtszeit großzügiger als sonst, so Hummel. "Man kann nicht darauf pochen. Eventuell muss man auch einen Kompromiss hinnehmen und Gutscheine akzeptieren. Der Händler muss kein Bargeld aushändigen." Der Referatsleiter Recht bei der Verbraucherzentrale empfiehlt, das Produkt in der Originalverpackung mit dem Kassenzettel mitzunehmen. "Händler tendieren eher dazu, das Produkt zurückzunehmen, wenn es in der Originalverpackung ist." Mit dem Umtauschen sollte man sich nicht allzu lange Zeit nehmen. "Zehn Tage nach Weihnachten gelten als unproblematisch. Danach könnte es schwieriger werden."