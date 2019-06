Bergwacht und Luftrettung bergen verletzte Wanderer im Elbsandsteingebirge

Die Bergwacht in der Sächsischen Schweiz hat am Wochenende drei große Einsätze. Der schwerste Unfall ereignete sich bereits am Freitagabend. Ein 20-Jähriger war bei einer Erkundungstour an einer Boofe etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei am Kopf verletzt. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber vom Unfallort geborgen und bei einer Zwischenladung medizinisch erstversorgt, bevor er in eine Dresdner Klinik geflogen werden konnte.