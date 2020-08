Ein Unfall auf der Autobahn 4 zwischen Hainichen und Berbersdorf hat am Dienstagmorgen den Berufsverkehr in Richtung Dresden ausgebremst. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren zwei Lastwagen an dem Unfall beteiligt - einer hatte Baustoffe und der andere Getränke geladen. Der Sattelzug riss dabei auf, das geladene PVC-Pulver verteilte sich auf der Autobahn. Das Material wird für Fußböden verwendet. Der Getränkelaster rutschte in den Graben, Kisten mit Mineralwasser fielen in den Seitengraben. Ein Lastwagenfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Zur Stunde staut sich der Verkehr auf acht Kilometer Länge. Die Polizei empfiehlt als Umleitung über Hainichen, die B169, Arnsdorf, Böhrigen, Etzdorf und Marbach zu fahren. Dort wird die Anschlussstelle Siebenlehn erreicht.