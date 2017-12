Egal ob Bäcker, Dachdecker oder Tischler: Viele Unternehmer in Sachsen suchen nicht nur händeringend Auszubildende, sondern eine geeignete Persönlichkeit, die den Betrieb zuverlässig in die Zukunft führen kann. Nicht immer können oder wollen die eigenen Kinder an die Stelle ihrer Eltern treten. Holm Weller geht es beispielsweise so.