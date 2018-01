Wer das umstrittene Logo in den Fahrzeugen des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der sächsischen Polizei in Auftrag gegeben hat, bleibt weiter ungeklärt. Wie das Innenministerium mitteilte, ist "Aufgrund des langen Zeitraumes nicht mehr nachvollziehbar wann, durch wen und in wessen Auftrag dieses Logo entworfen wurde". Das geht aus einer Antwort auf die kleine Anfrage des Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt vor. Weiter heißt es in der Antwort: "Dienstliches Schriftgut diesbezüglich ist nicht vorhanden."